Пловчиха преодолела 85 метров подо льдом на мировой рекорд

Спортсменка из Москвы Екатерина Некрасова установила мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма, преодолев 85 метров на Байкале — видео опубликовано на YouTube.

В момент заплыва температура воды в этот день не превышала 2 градуса Цельсия, а воздуха — 22 градуса мороза.

Некрасова проплыла брассом под водой 85 метров в купальнике. Предыдущий рекорд среди женщин составлял 70 метров.

В планах спортсменки повторить заплыв, а лучше — побить собственный рекорд и преодолеть подо льдом 100 метров.