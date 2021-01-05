Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею со счетом 5:0 обыграла команду России в полуфинале молодежного чемпионата мира, проходящем в канадском Эдмонтоне.
Голами отметились Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11), Коул Перфетти (16), Брэйден Шнайдер (25), Дилан Козенс (59), забивший в пустые ворота.
Гол нападающего сборной России Михаила Абрамова в конце второго периода был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора. Через две с половиной минуты вратарь российской команды Ярослав Аскаров отразил буллит, исполненный Козенсом.
В финале сборная Канады сыграет с командой США. Россияне в матче за третье место встретятся с финнами.
Финал молодежного чемпионата мира пройдет 6 января и начнется в 05.30 мск. Матч за третье место пройдет ранее той же ночью (01.30 мск).
лачиновНи разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...
buba kostorovВот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...
лачиновДа хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?
theHellПодскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...
лачиновК сожалению не показано как это выглядит из машины. Если так же хорошо заметно и стоимость проектора...