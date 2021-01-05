Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею со счетом 5:0 обыграла команду России в полуфинале молодежного чемпионата мира, проходящем в канадском Эдмонтоне.

Голами отметились Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11), Коул Перфетти (16), Брэйден Шнайдер (25), Дилан Козенс (59), забивший в пустые ворота.

Гол нападающего сборной России Михаила Абрамова в конце второго периода был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора. Через две с половиной минуты вратарь российской команды Ярослав Аскаров отразил буллит, исполненный Козенсом.

В финале сборная Канады сыграет с командой США. Россияне в матче за третье место встретятся с финнами.

Финал молодежного чемпионата мира пройдет 6 января и начнется в 05.30 мск. Матч за третье место пройдет ранее той же ночью (01.30 мск).