Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования в швейцарском Валь Мюстаире на дистанции 15 километров свободным стилем многодневной гонки «Тур де Ски».

Россиянин пришел к финишу с итоговым результатом 32 минуты 11,14 секунды, второе место занял еще один отечественный лыжник Артем Мальцев с отставанием от лидера в 53,7 секунды, бронзовую медаль завоевал французский спортсмен Морис Манифика, проиграв Большунову минуту и 7 секунд.

«Не сказал бы, что победа пришла легко. Сегодня пришлось потрудиться. На последних кругах было особенно тяжело, но я рад, что смог сегодня финишировать с более хорошим временем. В принципе, позиция после трех этапов неплохая, впереди еще много гонок, будем бороться», — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Большунов.

Александр Большунов — четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года. Спортсмен — действующий победитель прошлогодней лыжной многодневки.