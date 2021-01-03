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Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация лыжных гонок России

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования в швейцарском Валь Мюстаире на дистанции 15 километров свободным стилем многодневной гонки «Тур де Ски».

Россиянин пришел к финишу с итоговым результатом 32 минуты 11,14 секунды, второе место занял еще один отечественный лыжник Артем Мальцев с отставанием от лидера в 53,7 секунды, бронзовую медаль завоевал французский спортсмен Морис Манифика, проиграв Большунову минуту и 7 секунд.

«Не сказал бы, что победа пришла легко. Сегодня пришлось потрудиться. На последних кругах было особенно тяжело, но я рад, что смог сегодня финишировать с более хорошим временем. В принципе, позиция после трех этапов неплохая, впереди еще много гонок, будем бороться», — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Большунов.

Александр Большунов — четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года. Спортсмен — действующий победитель прошлогодней лыжной многодневки.

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