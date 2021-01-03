Льва Яшина сместили с первого места рейтинга вратарей всех времен

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вышел на первое место в новом рейтинге голкиперов всех времен, составленном газетой La Gazzetta dello Sport.

Буффон сместил с первого места на второе советского вратаря Льва Яшина, продолжительное время лидировавшего в рейтинге.

В составлении списка приняли участие 18 вратарей из разных стран. Среди них — проголосовавший за Буффона экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев.

42-летний Буффон является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Также он выиграл чемпионат Франции вместе с ПСЖ, а в составе сборной Италии— чемпионат мира-2006.

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР в составе московского «Динамо», заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший «Золотой мяч». В декабре 2020 года он был признан лучшим вратарем всех времен по версии издания France Football.