Льва Яшина сместили с первого места рейтинга вратарей всех времен

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вышел на первое место в новом рейтинге голкиперов всех времен, составленном газетой La Gazzetta dello Sport.
Буффон сместил с первого места на второе советского вратаря Льва Яшина, продолжительное время лидировавшего в рейтинге.
В составлении списка приняли участие 18 вратарей из разных стран. Среди них — проголосовавший за Буффона экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев.
42-летний Буффон является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Также он выиграл чемпионат Франции вместе с ПСЖ, а в составе сборной Италии— чемпионат мира-2006.
Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР в составе московского «Динамо», заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший «Золотой мяч». В декабре 2020 года он был признан лучшим вратарем всех времен по версии издания France Football.
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