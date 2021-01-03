НАВЕРХ

Льва Яшина сместили с первого места рейтинга вратарей всех времен

Источник:
Sibnet.ru
399 0
Фото: Lindeboom, Henk / Anefo / CC BY-SA 3.0 nl

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вышел на первое место в новом рейтинге голкиперов всех времен, составленном газетой La Gazzetta dello Sport.

Буффон сместил с первого места на второе советского вратаря Льва Яшина, продолжительное время лидировавшего в рейтинге.

В составлении списка приняли участие 18 вратарей из разных стран. Среди них — проголосовавший за Буффона экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев.

42-летний Буффон является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Также он выиграл чемпионат Франции вместе с ПСЖ, а в составе сборной Италии— чемпионат мира-2006.

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР в составе московского «Динамо», заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший «Золотой мяч». В декабре 2020 года он был признан лучшим вратарем всех времен по версии издания France Football.

Еще по теме
Заявивший о нищете Широков купил два дорогих Mercedes
РФС займется развитием футбола в Горном Алтае
Прокурор запросил для Широкова «легкой тюрьмы»
Аршавин объяснил деградацию российского футбола
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»
•
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
•
Илон Маск не выполнил план по продаже Tesla
•
Банкир объяснил, как выгодно рефинансировать ипотеку
Подробности
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Какая незамерзайка не замерзает зимой?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Лавров высказался о запрете Путину посещать Олимпиаду
27.12.2020 12:12
Ростелеком создал мобильный тариф для фанатов ХК «Сибирь»
23.12.2020 12:54
Локоть предложил спортсменам выступать под флагом СССР
18.12.2020 17:40
Шарапова выйдет замуж за британского бизнесмена
18.12.2020 11:24
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»
•
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
•
Илон Маск не выполнил план по продаже Tesla
•
Банкир объяснил, как выгодно рефинансировать ипотеку
Подробности
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

К сожалению не показано как это выглядит из машины. Если так же хорошо заметно и стоимость проектора...