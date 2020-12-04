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Российские биатлонисты показали худший в истории результат в спринте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СБР

Мужская сборная России по биатлону провалила спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Никто из спортсменов не попал даже в Топ-30.

Лучшим из россиян в гонке стал Матвей Елисеев, занявший 33-е место. Следом финишировали Александр Логинов (34), Эдуард Латыпов (46), Антон Бабиков (55), Петр Пащенко (72) и Семен Сучилов (85).

«Команда переживает, я такого антирекорда на своей практике не помню, такого не было. Не удалось встретиться пока с ребятами, сделаем потом глубокий анализ, но видно, что команда не справилась со стрельбой», — сказал главный тренер сборной России Валерий Польховский в эфире «Матч ТВ».

Второй этап Кубка мира проходит в Финляндии с 2 по 6 декабря. В заключительный соревновательный день пройдут эстафетные гонки.

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Топ комментариев

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

jeryakob

путины ,чубайсы - все задрали уже

лачинов

Да такой же в Штатах. Там тоже президент не для всех указ. )