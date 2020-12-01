Российский гонщик Мазепин стал пилотом «Формулы-1»

Российский гонщик Никита Мазепин, выступавший в «Формуле-2» за Hitech Grand Prix, подписал контракт с командой «Формулы-1» «Хаас», сообщается на сайте команды.

Мазепин дебютирует в составе американской команды в 2021 году. Срок соглашения с гонщиком не разглашается, однако уточняется, что договор многолетний.

«Стать пилотом "Формулы-1" для меня — мечта всей моей жизни <…> Я с нетерпением жду начала наших совместных отношений, как на трассе, так и вне ее, и, естественно, хочу продолжать демонстрировать свои способности после сильного сезона "Формулы-2"», — отметил Мазепин.

«Он превратился в зрелого гонщика, продвигаясь вверх по рангам юниоров, в серии GP3, где он занял второе место в 2018 году, и, очевидно, в "Формуле-2" за последние два сезона», — сказал руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер.

Мазепин сейчас занимает третье место в зачете пилотов «Формулы-2». Россиянин дважды победил в специальных гонках в Сильверстоуне и Муджелло, а также взял четыре дополнительных подиума и два самых быстрых круга.

«Хаас» — американская автогоночная команда, созданная для выступления в чемпионате мира «Формулы-1» Джином Хаасом. «Хаас» тесно сотрудничает с «Феррари», в том числе используя её двигатели и коробки передач.