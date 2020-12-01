Марадону захотели увидеть на купюре

Жители Аргентины обратились к правительству страны с просьбой изобразить легендарного футболиста Диего Марадону на купюре в 10 тысяч песо.

Предложение увековечить Марадону на денежной единице появилось на платформе Change.org. Инициатива собрала более 14 тысяч подписей.

Дизайн банкноты оформлен в бело-голубых цветах флага Аргентины. В центре крупный портрет молодого Марадоны, на заднем плане выигранный им Кубок мира.

Самая крупная аргентинская купюра — 1 тысяча песо. По мнению авторов инициативы, появление новой купюры своевременно из-за инфляции: за последние два года аргентинский песо значительно упал по отношению к доллару.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Марадона — лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.