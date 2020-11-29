Поединок Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

Выставочный боксерский поединок между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр».

Результат этого поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. Поединок состоял из восьми раундов по две минуты, в профессиональном боксе раунды проводятся по три минуты.

«Иногда эти две минуты казались тремя. Я просто счастлив, собираюсь продолжать идти дальше и делать больше. Это больше, чем поединок и победа в нем. Мы гуманисты, мы помогаем людям. Это нечто большее, я сейчас в этом», — приводит ТАСС заявление Тайсона.

До поединка многие специалисты и болельщики задавались вопросом — будут ли боксеры вести бой по-серьезному, несмотря на выставочный характер поединка. Сами соперники уверяли всех именно в этом. Во время поединка Джонс не вкладывался в удары на полную силу, наносил легкие комбинации и больше думал об обороне. Тайсон старался нанести силовые удары, но также не заряжался именно на нокаут.

По итогам боя Тайсон заработал 10 миллионов долларов, Джонс — 3 миллиона долларов. Также обоим боксерам полагаются проценты от платных продаж.

54-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

51-летний Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.