Поветкин заразился коронавирусом

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус, матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом будет перенесен, сообщил представитель боксера Андрей Рябинский.
«У Саши Поветкина положительный тест на коронавирус, к сожалению. Реванш откладывается. Занимаемся здоровьем пока», — написал Рябинский в своем Twitter.
По словам промоутера, Поветкин находится в одной из московских клиник и занимается своим здоровьем, болезнь протекает умеренно, без серьезных осложнений.
21 ноября должен был пройти матч-реванш Поветкина против британца Диллиана Уайта. В августе россиянин нокаутировал временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Уайта и стал обладателем титула.
лачиновНаверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...
лачиновЕсли написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...
Alexander222какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...
лачиновНадо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...
SovikОпять представители "самой мирной религии" развлекаются.