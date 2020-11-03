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Поветкин заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Przemek Garczarczyk / CC BY 3.0

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус, матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом будет перенесен, сообщил представитель боксера Андрей Рябинский.

«У Саши Поветкина положительный тест на коронавирус, к сожалению. Реванш откладывается. Занимаемся здоровьем пока», — написал Рябинский в своем Twitter.

По словам промоутера, Поветкин находится в одной из московских клиник и занимается своим здоровьем, болезнь протекает умеренно, без серьезных осложнений.

21 ноября должен был пройти матч-реванш Поветкина против британца Диллиана Уайта. В августе россиянин нокаутировал временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Уайта и стал обладателем титула.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.