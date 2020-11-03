Поветкин заразился коронавирусом

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус, матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом будет перенесен, сообщил представитель боксера Андрей Рябинский.

«У Саши Поветкина положительный тест на коронавирус, к сожалению. Реванш откладывается. Занимаемся здоровьем пока», — написал Рябинский в своем Twitter.

По словам промоутера, Поветкин находится в одной из московских клиник и занимается своим здоровьем, болезнь протекает умеренно, без серьезных осложнений.

21 ноября должен был пройти матч-реванш Поветкина против британца Диллиана Уайта. В августе россиянин нокаутировал временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Уайта и стал обладателем титула.