Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

Футболист переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо, передает A Bola. Из-за заражения форвард пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции, который состоится 14 октября.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2017 года из мадридского «Реала», итальянский гранд заплатил за нападающего 117 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Криштиану Роналду — самый высокооплачиваемый игрок в итальянском чемпионате, его годовая зарплата составляет 31 миллион евро. В текущем сезоне форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии, в которых забил три мяча.