Новосибирский боксер Алоян госпитализирован с коронавирусом

Призер Олимпийских игр, боксер Миша Алоян заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице, сообщил сам спортсмен.

«Нахожусь в больнице, заболел коронавирусом, поэтому мой бой отменился», — сказал боксер во время видеоконференции, организованной Федерацией бокса России.

Последний раз Алоян появлялся на ринге в конце прошлого года. Тогда он победил панамца Роналя Батисту на турнире в Кемерове.

На профессиональном уровне россиянин провел шесть поединков, победив в пяти из них и один раз проиграв.