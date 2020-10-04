Сотникова решила конкурировать с Тутберидзе и Плющенко

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова открыла в Москве собственную школу фигурного катания, они собирается конкурировать с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и со школой Этери Тутберидзе.

«Это очень важное для меня событие и для многих неожиданное, но ощущения такие же, как после победы в Сочи, слезы наворачиваются. Я не буду ставить такие прыжки детям, которые к ним не подведены. Но, конечно, я собираюсь конкурировать с топ-школами, «Хрустальным», «Ангелами Плющенко». Иначе зачем я все это начинала? Фигурное катание — моя жизнь», — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что собирается разучивать с учениками четверные прыжки, но только когда организм ребенка будет к этому готов.

Школа Sotka School будет работать по личной методике олимпийской чемпионки. В ней будут тренироваться дети от четырех до 12 лет. Цель — «создать лучшие условия и заложить качественную базу для воспитания чемпионов», сообщается на сайте учреждения.

Сотникова, ставшая первой в истории СССР и России олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании, в марте официально объявила о завершении спортивной карьеры.