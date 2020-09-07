Россия удержала победу над Венгрией в Лиге наций

Сборная России одержала вторую подряд победу в Лиге наций УЕФА — команда обыграла сборную Венгрии. Подопечные Станислава Черчесова вели 3:0, но расслабились и пропустили два мяча.

В первом тайме голы забили Антон Миранчук и Магомед Оздоев, во втором — преимущество увеличил Марио Фернандес. Но затем венгры за восемь минут отправили два мяча в ворота России.

«На таком уровне нельзя позволять себе расслабляться. Мы это сделали, за что поплатились двумя пропущенными голами. Но затем вернули себе инициативу и больше ее не отдавали», — приводит послематчевый комментарий Черчесова сайт РФС.

В следующем матче турнира россияне, набравшие шесть очков и лидирующие в таблице группы, сыграют 11 октября на своем поле с командой Турции.