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Глава «Сибири» понадеялся на возвращение Тарасенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael Miller / CC BY-SA 4.0

ХК «Сибирь» сделает все возможное, чтобы форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вернулся в родную команду после завершения контракта с НХЛ, высказался генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

«Вова Тарасенко — это наш сын. Мы к нему относимся как родители к сыну. Когда сын уезжает куда-то работать, а потом решает приехать обратно, родители всегда его примут. Если надо будет побороться за сына, родители всегда поборются. Мы бы очень хотели, чтобы Тарасенко приехал в будущем и играл в "Сибири". Сделаем для этого все возможное», — сказал Фастовский в интервью «Матч ТВ».

Тарасенко — воспитанник новосибирской хоккейной школы, с 2008 по 2012 играл за «Сибирь». В 2013 подписал контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. Его контракт с «Сент-Луисом» истекает в 2023 году.

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