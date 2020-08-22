Ученик Емельяненко нокаутировал его обидчика

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков одержал победу над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Бой в рамках турнира Bellator 244 состоялся в США, россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде. Соответствующее видео доступно в Twitter бойцовской организации.

Бейдер — бывший соперник Федора Емельяненко. В январе 2019 года он нокаутом в первом раунде победил россиянина. При этом Немков является учеником Емельяненко и тренируется под его началом в Fedorteam.

Vadim Nemkov came away with his 7th straight W and light heavyweight gold tonight at #Bellator244. pic.twitter.com/oMMFzUryzL — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 22, 2020

«Была задача заставить работать его вторым номером, Бейдер теряется, когда приходится так делать. Это сработало. После того, как я попал ногой в голову, удивился, что судья так долго останавливал бой», — сказал после боя Немков.