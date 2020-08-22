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Ученик Емельяненко нокаутировал его обидчика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/BellatorMMA

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков одержал победу над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Бой в рамках турнира Bellator 244 состоялся в США, россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде. Соответствующее видео доступно в Twitter бойцовской организации.

Бейдер — бывший соперник Федора Емельяненко. В январе 2019 года он нокаутом в первом раунде победил россиянина. При этом Немков является учеником Емельяненко и тренируется под его началом в Fedorteam.

«Была задача заставить работать его вторым номером, Бейдер теряется, когда приходится так делать. Это сработало. После того, как я попал ногой в голову, удивился, что судья так долго останавливал бой», — сказал после боя Немков.

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