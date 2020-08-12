Слуцкий сравнил штрафы за маски с рейдерским захватом

Штрафы от дисциплинарного комитета Российского футбольного союза за нарушение правил ношения маски можно сравнить с рейдерским захватом денег, заявил главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.
После возобновления чемпионата России Слуцкий был несколько раз оштрафован за неправильное ношение маски во время матчей — сумма составила 450 тысяч рублей.
«Сначала нам говорят не надо масок, потом штрафуют на какие-то фантастические суммы, потом все это проходит опять без масок — и это все в течение месяца. При этом не меняется ситуация никак по коронавирусу ни в мире, ни у нас в стране. На ухе висит маска — мы не штрафуем, я снял маску — штрафуем. Объясняйте!» — эмоционально высказался Слуцкий на пресс-конференции.
Он сравнил штрафы с рейдерским захватом чужих денег. «Это безобразие, это позор, это ужас, который творится», — добавил он.
Обязательное ношение масок на матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) было введено в рамках санитарного регламента для предотвращения распространения коронавируса.
kobra_72Коронавирус еще и мозг убивает.
Alexander222в лесу?! ...действительно маразм, скоро дома заставят ходить с маской, чтобы при постоянно падающей экономике...
Удавиковчинуши непотопляемые, прокуратура спит как всегда
PlaguerА пообещать отказ от свержения не забыли как в 2014?..
ponhik78Батюшка походу кагора перебрал!