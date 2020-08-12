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Слуцкий сравнил штрафы за маски с рейдерским захватом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Рубин»

Штрафы от дисциплинарного комитета Российского футбольного союза за нарушение правил ношения маски можно сравнить с рейдерским захватом денег, заявил главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

После возобновления чемпионата России Слуцкий был несколько раз оштрафован за неправильное ношение маски во время матчей — сумма составила 450 тысяч рублей.

«Сначала нам говорят не надо масок, потом штрафуют на какие-то фантастические суммы, потом все это проходит опять без масок — и это все в течение месяца. При этом не меняется ситуация никак по коронавирусу ни в мире, ни у нас в стране. На ухе висит маска — мы не штрафуем, я снял маску — штрафуем. Объясняйте!» — эмоционально высказался Слуцкий на пресс-конференции.

Он сравнил штрафы с рейдерским захватом чужих денег. «Это безобразие, это позор, это ужас, который творится», — добавил он.

Обязательное ношение масок на матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) было введено в рамках санитарного регламента для предотвращения распространения коронавируса.


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Топ комментариев

kobra_72

Коронавирус еще и мозг убивает.

Alexander222

в лесу?! ...действительно маразм, скоро дома заставят ходить с маской, чтобы при постоянно падающей экономике...

Удавиков

чинуши непотопляемые, прокуратура спит как всегда

Plaguer

А пообещать отказ от свержения не забыли как в 2014?..

ponhik78

Батюшка походу кагора перебрал!
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