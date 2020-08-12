Слуцкий сравнил штрафы за маски с рейдерским захватом

Штрафы от дисциплинарного комитета Российского футбольного союза за нарушение правил ношения маски можно сравнить с рейдерским захватом денег, заявил главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

После возобновления чемпионата России Слуцкий был несколько раз оштрафован за неправильное ношение маски во время матчей — сумма составила 450 тысяч рублей.

«Сначала нам говорят не надо масок, потом штрафуют на какие-то фантастические суммы, потом все это проходит опять без масок — и это все в течение месяца. При этом не меняется ситуация никак по коронавирусу ни в мире, ни у нас в стране. На ухе висит маска — мы не штрафуем, я снял маску — штрафуем. Объясняйте!» — эмоционально высказался Слуцкий на пресс-конференции.

Он сравнил штрафы с рейдерским захватом чужих денег. «Это безобразие, это позор, это ужас, который творится», — добавил он.

Обязательное ношение масок на матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) было введено в рамках санитарного регламента для предотвращения распространения коронавируса.