«Зенит» завоевал Кубок России по футболу и разбил трофей

«Зенит» из Санкт-Петербурга стал победителем Кубка России по футболу. В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, петербуржцы обыграли подмосковные «Химки» со счетом 1:0.
Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. После церемонии награждения игроки «Зенита» уронили трофей — капитан команды Бранислав Иванович выронил кубок при передаче партнеру, в результате разбилась крышка хрустальной чаши.
July 25, 2020
На пути к финалу «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» (2:1), томскую «Томь» (4:0), грозненский «Ахмат» (2:1) и московский «Спартак» (2:1). «Химки» прошли курский «Авангард» (4:1), казанский «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), «Торпедо» (5:1) и екатеринбургский «Урал» (3:1).
«Зенит» выиграл трофей в четвертый раз (1999, 2010, 2016, 2020). Ранее «Зенит» стал чемпионом страны с рекордным отрывом от серебряного призера. Таким образом, петербургская команда оформила «золотой дубль».
GladwinНу и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...
UynachalnicaА он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...
DrronumГосударь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево
pilot995Всё это обнулится после ухода обнулённого.
UynachalnicaА что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?