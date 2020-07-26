«Зенит» завоевал Кубок России по футболу и разбил трофей

«Зенит» из Санкт-Петербурга стал победителем Кубка России по футболу. В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, петербуржцы обыграли подмосковные «Химки» со счетом 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. После церемонии награждения игроки «Зенита» уронили трофей — капитан команды Бранислав Иванович выронил кубок при передаче партнеру, в результате разбилась крышка хрустальной чаши.

На пути к финалу «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» (2:1), томскую «Томь» (4:0), грозненский «Ахмат» (2:1) и московский «Спартак» (2:1). «Химки» прошли курский «Авангард» (4:1), казанский «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), «Торпедо» (5:1) и екатеринбургский «Урал» (3:1).

«Зенит» выиграл трофей в четвертый раз (1999, 2010, 2016, 2020). Ранее «Зенит» стал чемпионом страны с рекордным отрывом от серебряного призера. Таким образом, петербургская команда оформила «золотой дубль».