НАВЕРХ

Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Источник:
ТАСС
166 0
Фото: © кадр из видео

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма), победив бразильца Жозе Альдо.

Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 27-летний россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде. Ян дебютировал в организации в июне 2018 года. Теперь на его счету семь побед в промоушене.

«Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьезное противостояние. Не форсировали, чуть-чуть отбил мне переднюю ногу. В первых раундах нужно было максимально поддавливать и ему давать работать больше, а с третьего раунда начинать работать. Потом он выдохся и мы начали работать», — приводит ТАСС слова Яна.

«Спасибо всем моим фанатам, спасибо, Россия», — добавил спортсмен.

Ян стал вторым действующим обладателем чемпионского пояса среди россиян, титулом в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов, который удерживает пояс с апреля 2018 года, когда он победил американца Эла Яквинту.

Всего в активе Яна теперь 15 побед и одно поражение в ММА. На счету 33-летнего Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и семь поражений.

Россия на данный момент находится на втором месте по количеству действующих обладателей чемпионских поясов. Лидируют в данном рейтинге США, имеющие сразу три действующих обладателя титула.

Еще по теме
Боксер Алоян проведет бой за титул чемпиона мира в Новосибирске
Выздоровевший от COVID-19 отец Хабиба скончался
Российский боец стал номинантом престижной World MMA Awards
Менеджер Хабиба озвучил его гонорар за выступление
смотреть все
Спорт #Единоборства #Видеоновости
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия завершила испытания первой в мире вакцины от коронавируса
•
Кудрин заявил о застое в российской экономике
•
Альпинисты оценили выводы Генпрокуратуры о гибели дятловцев
•
Трамп впервые за пандемию надел маску
Подробности
•
Документы онлайн: как в 2020 году поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Министр спорта не увидел смысла в уходе легкоатлетов из сборной
09.07.2020 12:53
Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
07.07.2020 14:57
Эксперты Der Spiegel подтвердили поддельные подписи Родченкова
06.07.2020 13:23
Липницкая подтвердила слухи о беременности
17.06.2020 09:42
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия завершила испытания первой в мире вакцины от коронавируса
•
Кудрин заявил о застое в российской экономике
•
Альпинисты оценили выводы Генпрокуратуры о гибели дятловцев
•
Трамп впервые за пандемию надел маску
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
42
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Губернатора Хабаровского края заподозрили в организации убийств
34
Замглавы МИД России заявил о полной утрате доверия к США
26
Кудрин заявил о застое в российской экономике
22