Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма), победив бразильца Жозе Альдо.

Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 27-летний россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде. Ян дебютировал в организации в июне 2018 года. Теперь на его счету семь побед в промоушене.

«Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьезное противостояние. Не форсировали, чуть-чуть отбил мне переднюю ногу. В первых раундах нужно было максимально поддавливать и ему давать работать больше, а с третьего раунда начинать работать. Потом он выдохся и мы начали работать», — приводит ТАСС слова Яна.

«Спасибо всем моим фанатам, спасибо, Россия», — добавил спортсмен.

Ян стал вторым действующим обладателем чемпионского пояса среди россиян, титулом в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов, который удерживает пояс с апреля 2018 года, когда он победил американца Эла Яквинту.

Всего в активе Яна теперь 15 побед и одно поражение в ММА. На счету 33-летнего Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и семь поражений.

Россия на данный момент находится на втором месте по количеству действующих обладателей чемпионских поясов. Лидируют в данном рейтинге США, имеющие сразу три действующих обладателя титула.