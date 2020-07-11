НХЛ разрешила игрокам выступать на Олимпиадах

НХЛ разрешит своим игрокам участвовать в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов, если договорится с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея (IIHF), сообщается на сайте лиги.

Участие игроков прописано в новом договоре между НХЛ и Ассоциацией игроков лиги (NHLPA). Инициативу о продлении соглашения поддержали 502 члена NHLPA, а также владельцы клубов. Против проголосовали 138 членов NHLPA.

Представители НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отмечал, что не стоит нарушать расписание его лиги и рисковать здоровьем игроков за пределами Северной Америки.

Большинство хоккеистов расстроило отсутствие возможности выступать за свои страны на главном спортивном событии четырехлетия. И тема участия в Играх стала самой большой проблемой, поднятой профсоюзом игроков.

Лига согласилась разрешить игрокам выступить на двух ближайших зимних Олимпиадах. Вероятно, для участия лучших хоккеистов мира в Олимпиаде МОК и IIHF придется заплатить за страховки игроков, а также компенсировать потери от телевизионных трансляций.