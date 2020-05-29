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Уткин раскритиковал возвращение зрителей на матчи РПЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Liverpool fc fan 1892 / CC BY-SA 4.0

Допуск зрителей на футбольные матчи Российской премьер-лиги — преждевременное решение, считает комментатор и спортивный журналист Василий Уткин.

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня, а Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, если заполняемость трибун будет не более 10%.

«Сейчас я против допуска зрителей на матчи чемпионата России по футболу. Уверен, это можно сделать безопасно. Но это не необходимо. Возобновление соревнований — да, необходимо. Это запускает индустрию. Это дает работу, подтверждает рекламные контракты, возвращает жизнь СМИ», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

По его мнению, только три-четыре клуба неплохо зарабатывают на билетах, это не сравнить с Английской премьер-лигой, чемпионатами Испании и Германии.

«Со стороны российских футбольных властей это бравада. Это лишнее в борьбе с пандемией», — считает комментатор.

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