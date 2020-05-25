Российская фигуристка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.
Россиянка исполнила исторический прыжок 7 декабря 2019 года в произвольной программе в финале Гран-при в Турине. Это уже третье попадание Трусовой в Книгу рекордов Гиннесса, ранее она попадала туда за исполнение четверных тулупа и лутца.
Прокат Трусовой в Италии состоял из пяти четверных прыжков, четверной флип был одним из них. Фигуристка успешно выполнила три прыжка из пяти, заработав по итогам своей программы в общей сложности 161,73 балла.
В мае 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, который подтвердил переход перспективной россиянки в свою тренерскую группу.
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