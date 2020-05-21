Яркие моменты противостояния Федерера и Надаля собрали в одном видео

Теннисный болельщик смонтировал видео, в котором показал противостояние знаменитых игроков Рождера Федерера и Рафаэля Надаля. Ролик опубликован на YouTube.

Соперничество Федерера и Надаля считают одним из величайших в истории тенниса. Они сыграли между собой 40 официальных матчей: в 24 победил Надаль, а Федерер праздновал успех 16 раз.

В 24 матчах они играли в финалах турниров, причем девять раз в финалах турниров Большого шлема и 12 раз в финалах серии Мастерс, один на итоговом.

38-летний Федерер — обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. 33-летний Надаль за карьеру одержал 19 побед на турнирах Большого шлема.