Яркие моменты противостояния Федерера и Надаля собрали в одном видео

Теннисный болельщик смонтировал видео, в котором показал противостояние знаменитых игроков Рождера Федерера и Рафаэля Надаля. Ролик опубликован на YouTube.
Соперничество Федерера и Надаля считают одним из величайших в истории тенниса. Они сыграли между собой 40 официальных матчей: в 24 победил Надаль, а Федерер праздновал успех 16 раз.
В 24 матчах они играли в финалах турниров, причем девять раз в финалах турниров Большого шлема и 12 раз в финалах серии Мастерс, один на итоговом.
38-летний Федерер — обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. 33-летний Надаль за карьеру одержал 19 побед на турнирах Большого шлема.
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