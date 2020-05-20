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Депутат заявил о боли при тратах миллиардов на футболистов-дебоширов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kokorin9; instagram.com/kokorin9

Миллиардные траты из бюджета на футболистов, которые устраивают дебоши и погромы, — это боль, государство будет постепенно отказываться от финансирования профессионального спорта, сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно, вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно», — цитирует ТАСС Дегтярева.

По его словам, в профессиональном спорте есть спонсоры и призовые, а для государства главное, чтобы люди могли заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными.

«А не миллиарды тратить на футболистов некоторых, которые устраивают потом дебоши и погромы, вообще непонятно как воспитывают своих детей и какой подают пример окружающим. Это наша боль», — отметил он.

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