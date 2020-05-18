Составлены правила социальной дистанции для футболистов РПЛ

Футболисты Российской премьер-лиги будут соблюдать социальную дистанцию после возобновления чемпионата России. Отменят выходы с детьми, общие фотографии, а раздевалки расширят.

Ограничения коснутся прохода на стадион и перемещения по нему, а также принятия душа в раздевалке. Например, групповой выход игроков будет происходить без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами, цитирует «Чемпионат» проект медицинского регламента РПЛ.

Отменят общекомандные фотографии. Рукопожатия будут запрещены. Команды приедут на стадион раздельно, причем на нескольких автобусах.

Раздевалки расширят за счет сопредельных комнат, чтобы футболисты могли находиться на двухметровом расстоянии друг от друга. Ту же дистанцию игроки должны соблюдать в душевых.

Для каждого футболиста в раздевалках приготовят форму и обувь. Использованную экипировку игроки должны будут оставлять в специальных корзинах, обувь — там, где они переодеваются после матча.

Чемпионат России по футболу возобновят 21 июня. Сейчас в турнирной таблице премьер-лиги первой место занимает питерский «Зенит».