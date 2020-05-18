Составлены правила социальной дистанции для футболистов РПЛ

Футболисты Российской премьер-лиги будут соблюдать социальную дистанцию после возобновления чемпионата России. Отменят выходы с детьми, общие фотографии, а раздевалки расширят.
Ограничения коснутся прохода на стадион и перемещения по нему, а также принятия душа в раздевалке. Например, групповой выход игроков будет происходить без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами, цитирует «Чемпионат» проект медицинского регламента РПЛ.
Отменят общекомандные фотографии. Рукопожатия будут запрещены. Команды приедут на стадион раздельно, причем на нескольких автобусах.
Раздевалки расширят за счет сопредельных комнат, чтобы футболисты могли находиться на двухметровом расстоянии друг от друга. Ту же дистанцию игроки должны соблюдать в душевых.
Для каждого футболиста в раздевалках приготовят форму и обувь. Использованную экипировку игроки должны будут оставлять в специальных корзинах, обувь — там, где они переодеваются после матча.
Чемпионат России по футболу возобновят 21 июня. Сейчас в турнирной таблице премьер-лиги первой место занимает питерский «Зенит».
Иркут 69Самоизоляция вообще неправовой термин. Это сленг... ЧС предполагает жёсткий карантин, военные посты,...
scorpion2777А чего ещё ждать от людей с заниженной планкой социальной ответственности
Иркут 69Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...
UynachalnicaЦитатаСтабилизация отмечается по всей стране - кто бы сомневался, уже 20 лет стабилизация идет!
JamesonТак же стало нормой называть преступления -шуткой, оскорбления-критикой, переворот-революцией и так далее.