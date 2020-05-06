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Гран-при Формулы-1 состоится даже при обнаруженном коронавирусе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Takayuki Suzuki / CC BY-SA 2.0

Этапы Гран-при Формулы-1 больше не будут отменять, если в паддоке обнаружат коронавирус, сообщил президент медицинской комиссии FIA профессор Жерар Сейян.

В марте команда McLaren на этапе Гран-при в Мельбурне снялась с соревнований после первого же положительного теста одного из сотрудников на коронавирус, а сами старты в Австралии отменили.

«Ситуация изменилась. Мы обеспечены молниеносно действующими тестами и сможем изолировать и быстро тестировать людей, которые были в контакте с больным. Гран-при не отменят. Это то же самое, если бы полностью закрывали метро, после того как там проехался один зараженный», — цитирует Сейяна L'Equipe.

Из-за пандемии коронавируса отменены Гран-при Австралии, Монако и Франции. Гран При Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Азербайджана и Канады отложены.

Пока в расписании стоит этап в Австрии, который должен состоятся 5 июля.

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Иркут 69

Да уж.. пресловутый "островок стабильности" 😕Ещё толком и не ели, а уже призывают урезать пайку

great_america

Это логично раз экономика летит в пропасть. Странно на этом фоне смотрятся расходы на другие страны вроде...

Удавиков

То бишь были работающими бедными, а станут работающими нищими. Далее только бомжи уже идут, вот это -...

senik

"Надеюсь, вирус полностью уничтожит их армию"---/---/---Скорее вирус уничтожит американскую армию. Хотя...

Gargas

Новость наисвежайшая, от 13 Апреля 2020.