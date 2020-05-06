Гран-при Формулы-1 состоится даже при обнаруженном коронавирусе

Этапы Гран-при Формулы-1 больше не будут отменять, если в паддоке обнаружат коронавирус, сообщил президент медицинской комиссии FIA профессор Жерар Сейян.

В марте команда McLaren на этапе Гран-при в Мельбурне снялась с соревнований после первого же положительного теста одного из сотрудников на коронавирус, а сами старты в Австралии отменили.

«Ситуация изменилась. Мы обеспечены молниеносно действующими тестами и сможем изолировать и быстро тестировать людей, которые были в контакте с больным. Гран-при не отменят. Это то же самое, если бы полностью закрывали метро, после того как там проехался один зараженный», — цитирует Сейяна L'Equipe.

Из-за пандемии коронавируса отменены Гран-при Австралии, Монако и Франции. Гран При Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Азербайджана и Канады отложены.

Пока в расписании стоит этап в Австрии, который должен состоятся 5 июля.