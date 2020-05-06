Гран-при Формулы-1 состоится даже при обнаруженном коронавирусе

Этапы Гран-при Формулы-1 больше не будут отменять, если в паддоке обнаружат коронавирус, сообщил президент медицинской комиссии FIA профессор Жерар Сейян.
В марте команда McLaren на этапе Гран-при в Мельбурне снялась с соревнований после первого же положительного теста одного из сотрудников на коронавирус, а сами старты в Австралии отменили.
«Ситуация изменилась. Мы обеспечены молниеносно действующими тестами и сможем изолировать и быстро тестировать людей, которые были в контакте с больным. Гран-при не отменят. Это то же самое, если бы полностью закрывали метро, после того как там проехался один зараженный», — цитирует Сейяна L'Equipe.
Из-за пандемии коронавируса отменены Гран-при Австралии, Монако и Франции. Гран При Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Азербайджана и Канады отложены.
Пока в расписании стоит этап в Австрии, который должен состоятся 5 июля.
Иркут 69Да уж.. пресловутый "островок стабильности" 😕Ещё толком и не ели, а уже призывают урезать пайку
great_americaЭто логично раз экономика летит в пропасть. Странно на этом фоне смотрятся расходы на другие страны вроде...
УдавиковТо бишь были работающими бедными, а станут работающими нищими. Далее только бомжи уже идут, вот это -...
senik"Надеюсь, вирус полностью уничтожит их армию"---/---/---Скорее вирус уничтожит американскую армию. Хотя...
GargasНовость наисвежайшая, от 13 Апреля 2020.