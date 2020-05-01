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Valve перенесла главный турнир по Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Dota 2 The International

Компания Valve перенесла The International 2020 по Dota 2, ранее предполагалось провести турнир в августе. Соответствующая информация появилась в официальном блоге разработчиков.

Решение принято из-за пандемии коронавируса. Новые сроки турнира будут объявлены позднее. По предварительным прогнозам, он состоится в 2021 году. При этом Valve сосредоточится на поиске оптимального формата для осенней части соревновательного сезона Dota Pro Circuit.

Призовой фонд The International 2020 будет формироваться за счет продаж грядущего Battle Pass, который должен появиться в онлайн-игре в ближайшее время. Его выпуска задерживается из-за режима самоизоляции у сотрудников Valve.

The International — главный турнир по Dota 2 с огромными призовыми, общий размер которых обычно превышает десятки миллионов долларов. В 2020 году он должен был пройти в Стокгольме и собрать сильнейшие профессиональные команды.

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