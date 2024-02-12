Российская команда выиграла престижный турнир по CS 2

Российская команда Team Spirit одержала победу на турнире IEM Katowice 2024 по игре Counter-Strike 2 в Польше с призовым фондом в 1 миллион долларов.

Team Spirit в финале переиграли европейский коллектив Faze Clan со счетом 3:0. В составе Team Spirit выступают россияне Борис (magixx) Воробьев, Леонид (chopper) Вишняков, Данил (donk) Крышковец, Дмитрий (sh1ro) Соколов и украинец Мирослав (zont1x) Плахотя.

За победу российская команда получила 400 тысяч долларов. Кроме этого, Team Spirit достались слоты на предстоящие турниры по Counter-Strike 2 — IEM Cologne 2024 и BLAST Premier World Final.

Игрок российского состава Данил Крышковец признан MVP турнира. На IEM Katowice 2024 молодой россиянин завершил все карты со статистикой большое единицы. Самой результативной для него оказалась третья карта гранд-финала, в которой он сделал 26 фрагов при восьми смертях.