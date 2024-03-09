Раскрыто место проведения The International 2024

Компания Valve раскрыла первые подробности The International 2024, который считается чемпионатом мира по игре Dota 2. Турнир пройдет в сентябре на Royal Arena в Копенгагене, сообщается в официальном блоге Dota 2

В 2024 году число участников сократится с 20 до 16 команд. Кроме того, Valve самостоятельно пригласит часть коллективов на чемпионат, тогда как последние годы квоты распределялись в рамках цикла DPC.

Таким образом, организаторы вернутся к практике первых The International — часть команд-участниц попадет на турнир через открытые и региональные отборы, а другие по прямым приглашениям «за заслуги» в течение года.

The International 2023 прошел в Сиэтле, США, с 12 по 29 октября 2023 года. 20 команд разыграли призовой фонд в размере 3,38 миллиона долларов. Чемпионом стала российская команда Team Spirit, одолевшая в гранд-финале Gladiators.