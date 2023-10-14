Российские команды вышли в плей‑офф The International

Сразу четыре команды, представляющие Россию, впервые в истории выступят в плей-офф The International, чемпионата мира по Dota 2.

Клубы 14-16 октября проведут стыковые матчи, в которых определится, кто начнет стадию на выбывание с верхней сетки, а кто с нижней. При этом даже в случае поражения все они сохранят шансы на получение главного трофея.

Так, в одном из матчей коллективы из СНГ встретятся между собой — соперниками стали BetBoom Team и 9Pandas. Team Spirit, не потерпевшие на групповом этапе ни одного поражения, сыграют с Shopify Rebellion, а Virtus.pro будет противостоять TSM.

The International 2023 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 3 миллионов долларов, который продолжает пополняться.