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Российские команды вышли в плей‑офф The International

Источник:
Sibnet.ru
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Сразу четыре команды, представляющие Россию, впервые в истории выступят в плей-офф The International, чемпионата мира по Dota 2.

Клубы 14-16 октября проведут стыковые матчи, в которых определится, кто начнет стадию на выбывание с верхней сетки, а кто с нижней. При этом даже в случае поражения все они сохранят шансы на получение главного трофея.

Так, в одном из матчей коллективы из СНГ встретятся между собой — соперниками стали BetBoom Team и 9Pandas. Team Spirit, не потерпевшие на групповом этапе ни одного поражения, сыграют с Shopify Rebellion, а Virtus.pro будет противостоять TSM.

The International 2023 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 3 миллионов долларов, который продолжает пополняться.

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Спорт #Киберспорт #Экшены
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