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Анонсирован киберспортивный турнир с рекордными призами

Источник:
Sibnet.ru
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Анонсирован киберспортивный турнир Esports World Cup с крупнейшим призовым фондом в истории. Состязания пройдут в Саудовской Аравии, его участники разыграют 60 миллионов долларов.

Esports World Cup состоится в Эр-Рияде с начала июля по август. Предыдущий рекорд в 45 миллионов долларов принадлежал прошедшему в 2023 году киберспортивному фестивалю Gamers8: The Land of Heroes.

Как отмечают организаторы, рекордный призовой фонд олицетворяет масштабы Esports World Cup — 20 разных турниров в 19 соревновательных играх, которые пройдут в течение восьми недель. Среди подтвержденных дисциплин:

  • Apex Legends;
  • Counter-Strike 2;
  • Dota 2;
  • EA Sports FC 24;
  • Fortnite;
  • Free Fire;
  • Honor of Kings;
  • League of Legends;
  • Mobile Legends: Bang Bang;
  • Overwatch 2;
  • PUBG: Battlegrounds;
  • PUBG Mobile;
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege;
  • ESL R1;
  • Rocket League;
  • StarCraft II;
  • Street Fighter 6;
  • Teamfight Tactics;
  • Tekken 8.

Призовой фонд распределится следующим образом: 20 миллионов долларов уйдут 16 лучшим клубам в рамках клубного чемпионата, свыше 30 миллионов составит сумма призовых фондов 20 игровых чемпионатов, более 7,6 миллиона команды смогут заработать в ходе квалификационных раундов.

Кроме этого, еще 1,1 миллиона долларов потратят на награды самым ценным игрокам в каждом соревновании, победители в номинациях получат по 50 тысяч.

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