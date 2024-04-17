Анонсирован киберспортивный турнир с рекордными призами

Анонсирован киберспортивный турнир Esports World Cup с крупнейшим призовым фондом в истории. Состязания пройдут в Саудовской Аравии, его участники разыграют 60 миллионов долларов.

Esports World Cup состоится в Эр-Рияде с начала июля по август. Предыдущий рекорд в 45 миллионов долларов принадлежал прошедшему в 2023 году киберспортивному фестивалю Gamers8: The Land of Heroes.

Как отмечают организаторы, рекордный призовой фонд олицетворяет масштабы Esports World Cup — 20 разных турниров в 19 соревновательных играх, которые пройдут в течение восьми недель. Среди подтвержденных дисциплин:

Apex Legends;

Counter-Strike 2;

Dota 2;

EA Sports FC 24;

Fortnite;

Free Fire;

Honor of Kings;

League of Legends;

Mobile Legends: Bang Bang;

Overwatch 2;

PUBG: Battlegrounds;

PUBG Mobile;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege;

ESL R1;

Rocket League;

StarCraft II;

Street Fighter 6;

Teamfight Tactics;

Tekken 8.

Призовой фонд распределится следующим образом: 20 миллионов долларов уйдут 16 лучшим клубам в рамках клубного чемпионата, свыше 30 миллионов составит сумма призовых фондов 20 игровых чемпионатов, более 7,6 миллиона команды смогут заработать в ходе квалификационных раундов.

Кроме этого, еще 1,1 миллиона долларов потратят на награды самым ценным игрокам в каждом соревновании, победители в номинациях получат по 50 тысяч.