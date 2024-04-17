Анонсирован киберспортивный турнир с рекордными призами

Анонсирован киберспортивный турнир Esports World Cup с крупнейшим призовым фондом в истории. Состязания пройдут в Саудовской Аравии, его участники разыграют 60 миллионов долларов.
Esports World Cup состоится в Эр-Рияде с начала июля по август. Предыдущий рекорд в 45 миллионов долларов принадлежал прошедшему в 2023 году киберспортивному фестивалю Gamers8: The Land of Heroes.
Как отмечают организаторы, рекордный призовой фонд олицетворяет масштабы Esports World Cup — 20 разных турниров в 19 соревновательных играх, которые пройдут в течение восьми недель. Среди подтвержденных дисциплин:
- Apex Legends;
- Counter-Strike 2;
- Dota 2;
- EA Sports FC 24;
- Fortnite;
- Free Fire;
- Honor of Kings;
- League of Legends;
- Mobile Legends: Bang Bang;
- Overwatch 2;
- PUBG: Battlegrounds;
- PUBG Mobile;
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege;
- ESL R1;
- Rocket League;
- StarCraft II;
- Street Fighter 6;
- Teamfight Tactics;
- Tekken 8.
Призовой фонд распределится следующим образом: 20 миллионов долларов уйдут 16 лучшим клубам в рамках клубного чемпионата, свыше 30 миллионов составит сумма призовых фондов 20 игровых чемпионатов, более 7,6 миллиона команды смогут заработать в ходе квалификационных раундов.
Кроме этого, еще 1,1 миллиона долларов потратят на награды самым ценным игрокам в каждом соревновании, победители в номинациях получат по 50 тысяч.