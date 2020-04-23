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«Вальтер Ферретти» и «Реал Мадрис» встретятся на поле

Источник:
vseprosport.ru
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Фото: © vseprosport.ru

Матч «Вальтер Ферретти U-20» — «Реал Мадрис U-20» состоится в молодежном первенстве Никарагуа 23 апреля. До этого команды играли вничью.

«Вальтер Ферретти» по итогам Клаусуры финишировал на четвертом месте. Команда на протяжении турнира одержала восемь побед, четыре матча завершила вничью и потерпела шесть поражений. В своем активе она имеет 46 забитых голов — второй показатель по итогам Клаусуры, и 34 пропущенных — больше пропускал только дуэт аутсайдеров. За семь последних домашних матчей «Вальтер Ферретти» проиграл лишь раз.

У «Реал Мадрис» результаты по итогам Клусуры такие: шесть побед, шесть ничьих, шесть поражений с общей разницей забитых пропущенных голов 28:28. В итоге — это шестое место, хотя опередить ближайшего преследователя удалось на семь очков. В гостях «Реал Мадрис» играл с переменным успехом, хотя не побеждал на полях соперников уже пять матчей кряду.

«Вальтер Ферретти» выиграл дома пять из семи последних поединков. Прогноз «больше 3.5» сыграл в семи предыдущих домашних поединках «Вальтер Ферретти» подряд.

«Реал Мадрис» проиграл на выезде пять из девяти матчей в Клаусуре. В семи из восьми последних гостевых поединков «Реал Мадрис» сыграл прогноз «больше 2.5».

Оба матча в Клаусуре между соперниками завершились со счетом 2:2. Обе команды демонстрировали в чемпионате неплохую результативность. «Вальтер Ферретти» дома часто забивал больше двух голов, а «Реал Мадрис» отличался в каждом гостевом матче. Ожидать результативного футбола можно и в этой встрече, хотя выиграть больше шансов у хозяев.

Эксперты портала vseprosport.ru прогнозируют победу «Вальтер Ферретти» + больше 2.5 за 2.05.

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Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

hamelion000

Ещё предлагается печатать QR-коды у всех прямо на лбу. Их будут считывать камеры видео-наблюдения и штрафовать.Все...

_ASUS__

очередной информационный пук словно весенняя капель негромко разносился по окрестностям новостного пространства

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"