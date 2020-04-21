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Марафонец пробежал 100 км вокруг кровати

Источник:
Sibnet.ru
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Ультрамарафонец Дмитрий Якухный пробежал 100 километров вокруг кровати, забег занял чуть больше 10 часов — фрагмент из него опубликован на YouTube.

На видео спортсмен говорит, что пробежал порядка 70 километров, идет восьмой час забега, поэтому осталось немного.

«Бежать было тяжело в районе каждого 7-8-го километра, голова начинала кружиться, поэтому каждые 10 километров менял направление движения. Но вообще оказалось бежать легче, чем думал перед забегом, потому что родственники помогали и всячески поддерживали. На различных соревнованиях ультрамарафоны преодолеваешь в одиночку. Также тяжело было ступням ног, так как бежать я решил босиком, и сейчас по истечении суток после забега ноги гудят», — рассказал марафонец изданию «Новости Владивостока».

Забег вокруг кровати занял чуть больше 10 часов. Спортсмен останавливался несколько раз только для того, чтобы сходить в туалет — остальное время бежал непрерывно.

Тема: Распространение коронавируса
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