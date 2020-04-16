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Фигуристка Косторная готова заново учиться кататься

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aude Mugnier / CC BY-SA 4.0

Всем фигуристам придется учиться кататься заново, потому что такой перерыв ото льда им несвойственен, рассказала чемпионка Европы и Финала Гран-при Алена Косторная. Чтобы поддерживать форму, фигуристка прыгает дома.

«Думаю, как и все, когда выйду на лед, буду практически заново учиться кататься. Потому что такой перерыв. Это нам несвойственно. Но придется как-то с этим справляться», — сказала Косторная в интервью ТАСС.

Фигуристка добавила, что не выходила на лед с 20 марта, когда закрылись все спортивные школы, и призналась, что скучает по льду. Чтобы поддерживать форму, она тренируется дважды в день.

«Начинаю с бега, у меня есть беговая дорожка дома. Потом я иду в импровизированный зал, который представляет собой "разобранную" комнату. Там я прыгаю на "степах", на скакалке, делаю аксели — получается два с половиной оборота, больше вместить не выходит. Туры всякие, флипы, лутцы, риттбергеры — все, что не занимает много места. И обязательно подкачка», — описала она первую тренировку.

Вторая тренировка включает занятия у балетного станка, упражнения на стопы, кардио и растяжку.

Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45) и по общей сумме баллов (247,59). В текущем сезоне она одержала победу на чемпионате Европы, этапах Гран-при во Франции и Японии, а также выиграла финал серии в Италии.

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