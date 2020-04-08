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Овечкин принял вызов и сбрил бороду

Источник:
Sibnet.ru
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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принял участие в челлендже и сбрил бороду, видео он опубликовал в Instagram.

Челлендж «Меняйся дома» запустил актер Михаил Галустян. Его суть — избавиться от усов или бороды с помощью родных в связи с пандемией коронавируса, который нередко оседает на растительности на лице.

Овечкин принял вызов и сбрил бороду, в этом ему помогала жена Анастасия Шубская. Эстафету он передал своему одноклубнику Илье Ковальчуку, форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и Dj Smash.

Хоккеисты НХЛ не бреются во время сезона, считается, что борода приносит удачу. Сейчас сезон в Лиге приостановлен из-за коронавируса.


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Обсуждение (0)
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Топ комментариев

all busy

А после трех лет дети жрать не хотят ?

Uynachalnica

ЦитатаФАС предложила повысить цены - о как, а я думал, что им платят за то, чтобы цены не повышались.

all busy

Да, да, особенно сейчас ждут на работу не дождутся.

BadBoy91

от них бы зла не исходило б, а добра сами наживём.... и подачку с добром не ровняй....иди лесом "служи"

sibdaver

куда обращаться, если никто не работает и никакие справки не выдают?