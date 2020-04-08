Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принял участие в челлендже и сбрил бороду, видео он опубликовал в Instagram.
Челлендж «Меняйся дома» запустил актер Михаил Галустян. Его суть — избавиться от усов или бороды с помощью родных в связи с пандемией коронавируса, который нередко оседает на растительности на лице.
Овечкин принял вызов и сбрил бороду, в этом ему помогала жена Анастасия Шубская. Эстафету он передал своему одноклубнику Илье Ковальчуку, форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и Dj Smash.
Хоккеисты НХЛ не бреются во время сезона, считается, что борода приносит удачу. Сейчас сезон в Лиге приостановлен из-за коронавируса.
all busyА после трех лет дети жрать не хотят ?
UynachalnicaЦитатаФАС предложила повысить цены - о как, а я думал, что им платят за то, чтобы цены не повышались.
all busyДа, да, особенно сейчас ждут на работу не дождутся.
BadBoy91от них бы зла не исходило б, а добра сами наживём.... и подачку с добром не ровняй....иди лесом "служи"
sibdaverкуда обращаться, если никто не работает и никакие справки не выдают?