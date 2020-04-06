Фигуристка Трусова потренировалась на роликовых коньках

Российская фигуристка Александра Трусова провела тренировку на роликовых коньках на асфальте, видео она выложила в Instagram.
На видео фигуристка выполняет аксель на роликовых коньках.
Трусова вернулась с семьей из Египта 27 марта и должна отбыть двухнедельный карантин.
Трусова — вторая в истории фигурного катания двукратная чемпионка мира среди юниоров, в этом сезоне она завоевала бронзовые медали чемпионатов Европы и России.
Иркут 69Ну это для них нормально - перевести стрелки с внутренней проблематики на "внешние вызовы".... обычное...
k051173ЦитатаКремль призвал мир готовится к экономическому кризису нормальные имперские замашки))) А как в это...
Бревно в глазуну хоть в Красноярске есть здравомыслящие люди
shatlnkне хорошо призывами кидаться, когда на гарантированном окладе сидишь.
vgbaikв России введён режим ХЗ: ХЗ что происходит, ХЗ кто управляет, ХЗ что можно и что нельзя, ХЗ на основании...