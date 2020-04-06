Фигуристка Трусова потренировалась на роликовых коньках

Российская фигуристка Александра Трусова провела тренировку на роликовых коньках на асфальте, видео она выложила в Instagram.

На видео фигуристка выполняет аксель на роликовых коньках.

Трусова вернулась с семьей из Египта 27 марта и должна отбыть двухнедельный карантин.

Трусова — вторая в истории фигурного катания двукратная чемпионка мира среди юниоров, в этом сезоне она завоевала бронзовые медали чемпионатов Европы и России.