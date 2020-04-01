Футболисты «Спартака» первыми согласились на понижение зарплаты

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба клуба.

«Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40% меньше. Таким образом, наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!» — заявил президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии «Спорт-Экспрессу».

РПЛ приостановила чемпионат России до 10 апреля, однако президент лиги Сергей Прядкин заявлял, что турнир вряд ли возобновится ранее 24 апреля. «Спартак» после 22 туров занимает восьмое место.