Гимнастка пожонглировала туалетной бумагой. ВИДЕО

Российская гимнастка Екатерина Селезнева использовала рулоны туалетной бумаги в качестве гимнастических предметов — видео опубликовано в Instagram.

«При съемках данного видео ни один рулон не пострадал», — пошутила в подписи к видео Селезнева.

Новый челлендж запустили мировые футболисты — в условиях нахождения на карантине из-за пандемии коронавируса они чеканят не мяч, а рулон туалетной бумаги. В челлендже поучаствовали Лионель Мессии, Ильзат Ахметов, Джордан Ларссон и другие.

Селезнева — двукратная чемпионка мира 2019 года по художественной гимнастике, она пять раз побеждала на Универсиадах, в ее копилке также серебряные и бронзовые медали ведущих соревнований.