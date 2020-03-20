Военные доставили Олимпийский огонь в Японию

Спецборт военно-воздушных сил самообороны Японии доставил олимпийский огонь из Афин в префектуру Мияги. Пока информации об отмене или переносе Олимпиады нет.

Олимпийский огонь, доставленный из Греции в Японию, прибыл утром в пятницу, на полтора часа раньше, чем планировалось. Символ Игр встретили трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Ёсида, сообщил телеканал NHK.

Огонь покажут в трех префектурах страны — Мияги, Иватэ и Фукусима. Сама эстафета пройдет 26 марта.

Церемония зажжения огня состоялась 12 марта в Греции. Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2020 в Токио прошла 19 марта на стадионе «Панатинаикос». Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в закрытом режиме.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, но может быть перенесена на год или два в связи с пандемией коронавируса. Судьбу Игр решат на заседании оргкомитета в мае 2020 года.