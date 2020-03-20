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Военные доставили Олимпийский огонь в Японию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © IOC MEDIA

Спецборт военно-воздушных сил самообороны Японии доставил олимпийский огонь из Афин в префектуру Мияги. Пока информации об отмене или переносе Олимпиады нет.

Олимпийский огонь, доставленный из Греции в Японию, прибыл утром в пятницу, на полтора часа раньше, чем планировалось. Символ Игр встретили трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Ёсида, сообщил телеканал NHK.

Огонь покажут в трех префектурах страны — Мияги, Иватэ и Фукусима. Сама эстафета пройдет 26 марта.

Церемония зажжения огня состоялась 12 марта в Греции. Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2020 в Токио прошла 19 марта на стадионе «Панатинаикос». Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в закрытом режиме.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, но может быть перенесена на год или два в связи с пандемией коронавируса. Судьбу Игр решат на заседании оргкомитета в мае 2020 года.

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Топ комментариев

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.

polimarx

Ну щас бензин точно будет по 8 рублей как в 2002 году

oriom

А в чем катастрофа-то? Ну дорогой доллар, так мы ничего за границей и покупать не будем, у нас все своё,...

Uynachalnica

Ничосе! Ему ужо мало того, что правительство резерв ему создало? https://info.sibnet.ru/article/562606/

лачинов

Так тогда и доллар почему то в два раза дешевле был.