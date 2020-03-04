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ЧМ-2020 по хоккею задумали отменить

Источник:
Ilta Sanomat
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Фото: © Федерация хоккея России

Чемпионат мира 2020 года может быть отменен из-за распространения коронавируса, заявил вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола.

ЧМ-2020 по хоккею должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Сейчас в стране из-за угрозы распространения коронавируса запрещены массовые мероприятия, матчи национального первенства проводятся без зрителей.

«Мы надеемся, что распространение вируса прекратится, но, если решение швейцарских властей не будет отменено, придется отменить чемпионат мира. Будет, конечно, неприятно, но здоровье граждан на первом месте», — сказал Куммола.

Он уточнил, что на перенос чемпионата мира в другую страну уже не хватит времени. При этом организация застрахована на случай отмены ЧМ-2020, поэтому международная федерация ничего не потеряет в финансах.

Также рассматривается вариант, при котором ЧМ-2020 может пройти в сокращенном формате. Международная федерация в случае неблагоприятной ситуации с коронавирусом намерена сократить количество команд-участниц турнира на свое усмотрение.

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nifnif

муж погиб, а она строчит свои перлы. вот он вверх цинизма и падения нравственности современности, главное...

люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

corrector

Вот страна, людей убивают собаки , большинство хочет защитить своих детей, а власть слушает...

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

Гаврило Принцип

А что, у тебя уже диагностировали?