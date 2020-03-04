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Шведский фигурист раскритиковал программы россиянок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Frankie Fouganthin / CC BY-SA 4.0

Шведский фигурист Александр Майоров высказался о катании юных россиянок Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, занявших три первых места на последнем чемпионате Европы. По его мнению, их программы однообразны.

«Вся музыка одинаковая, ну и стиль почти тот же самый. Не очень оригинально», — отметил спортсмен в подкасте «Ледокол» на YouTube.

Он добавил, что смотрел выступления фигуристок, но ничего не запомнил. При этом Майоров признал, что прыжки, которые исполняют Косторная, Щербакова и Трусова, соответствуют мировому уровню.

Майоров родился в Санкт-Петербурге, однако в детстве уехал с родителями в Швецию. 28-летний фигурист является пятикратным чемпионом страны.

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