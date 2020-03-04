Шведский фигурист раскритиковал программы россиянок

Шведский фигурист Александр Майоров высказался о катании юных россиянок Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, занявших три первых места на последнем чемпионате Европы. По его мнению, их программы однообразны.
«Вся музыка одинаковая, ну и стиль почти тот же самый. Не очень оригинально», — отметил спортсмен в подкасте «Ледокол» на YouTube.
Он добавил, что смотрел выступления фигуристок, но ничего не запомнил. При этом Майоров признал, что прыжки, которые исполняют Косторная, Щербакова и Трусова, соответствуют мировому уровню.
Майоров родился в Санкт-Петербурге, однако в детстве уехал с родителями в Швецию. 28-летний фигурист является пятикратным чемпионом страны.
nifnifмуж погиб, а она строчит свои перлы. вот он вверх цинизма и падения нравственности современности, главное...
Иркут 69Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍
correctorВот страна, людей убивают собаки , большинство хочет защитить своих детей, а власть слушает...
лачиновНе думаю, что каждому доступен личный врач и контроль окружения. Тут явное лукавство.Понятно, что президент...
VoenniiЯ про это открытие читал в журналах Искатель и Техника молодёжи ещё лет 40 назад. Британские учёные видимо...