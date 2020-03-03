Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны

Подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, на основании которых российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были обвинены в нарушении антидопинговых правил, были подделаны. Спортивный арбитражный суд потребовал от Международного олимпийского комитета объяснений.

Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил и лишены медалей Олимпиады в Сочи. Решение было принято по результатам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), в основе которого были показания Родченкова о системе государственной поддержки допинга в России.

CAS начал в понедельник рассматривать апелляцию российских спортсменок на санкции МОК. Их адвокат Алексей Панич заявил, что подписи на письменных показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются поддельными. К такому заключению пришли британские и российские эксперты, цитирует Панича ТАСС.

Эксперты лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB проанализировали два документа, содержащих показания Родченкова. На разных с криминалистической точки зрения документах присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы — изображения с подписью, говорится в пресс-релизе компании.

«Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму — уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, т.е. могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой», — прокомментировал замруководителя Group-IB Сергея Никитина.

CAS предоставил МОК сутки на объяснение ситуации. Слушания по делу российских биатлонисток продолжался во вторник.