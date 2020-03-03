Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны

Подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, на основании которых российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были обвинены в нарушении антидопинговых правил, были подделаны. Спортивный арбитражный суд потребовал от Международного олимпийского комитета объяснений.
Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил и лишены медалей Олимпиады в Сочи. Решение было принято по результатам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), в основе которого были показания Родченкова о системе государственной поддержки допинга в России.
CAS начал в понедельник рассматривать апелляцию российских спортсменок на санкции МОК. Их адвокат Алексей Панич заявил, что подписи на письменных показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются поддельными. К такому заключению пришли британские и российские эксперты, цитирует Панича ТАСС.
Эксперты лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB проанализировали два документа, содержащих показания Родченкова. На разных с криминалистической точки зрения документах присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы — изображения с подписью, говорится в пресс-релизе компании.
«Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму — уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, т.е. могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой», — прокомментировал замруководителя Group-IB Сергея Никитина.
CAS предоставил МОК сутки на объяснение ситуации. Слушания по делу российских биатлонисток продолжался во вторник.
Иркут 69Смеяться. Что ещё делать, глядя на то, как эти господа делают из конституции посмещище... 😀
Voland2Мимо кассы... А атеистам что делать?
muroroaА имя бога будет Владимир Владимирович?
Иркут 69Если посмотреть на состав этой "рабочей группы по поправкам"... то можно только нам посочуствовать. От...
Иркут 69Больше абсурда. Можно ещё ввести обряд царственного помазания на престол, сечение розгами за богохульство,...