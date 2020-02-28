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Емельяненко показал, как его бил Кадыров

Источник:
Sibnet.ru
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в Instagram фотографии с тренировок с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и написал, что его били жестко.

«Сегодня мой друг Рамзан меня не жалел! Бил жестко с обеих рук», — подписал Емельяненко серию фотографий, на которых Кадыров показывает себя более успешным бойцом.

Кадыров в декабре 2019 года разместил пост на своей странице в Instagram, в котором вызвал Емельяненко на поединок и предложил своим подписчикам выбрать, по каким правилам следует устроить бой. Глава Чечни обещал нокаутировать бойца в пятом раунде.

Емельяненко сейчас проводит в Грозном подготовку к бою против Магомеда Исмаилова, который пройдет 3 апреля в Москве в рамках турнира ACA 107.

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