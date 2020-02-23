Овечкин забросил 700 шайб в НХЛ и стал восьмым в списке легенд

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат является восьмым в истории лиги. Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 59 очков (42 гола + 17 передач), всего в его активе 1270 очков (700+570) в 1144 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Овечкин является вторым европейцем в топ-10 снайперов в истории НХЛ после чеха Яромира Ягра (третье место — 766 шайб в 1733 встречах). Российский форвард — единственный действующий игрок в десятке лучших снайперов.

Овечкин — лидер по количеству голов среди россиян, второе место по этому показателю занимает Сергей Федоров (483 шайбы в 1248 матчах), завершивший карьеру. Из действующих игроков в НХЛ ближайшим преследователем Овечкина является Патрик Марло (561 шайба в 1713 матчах), из россиян — Илья Ковальчук (442 шайбы в 918 матчах).