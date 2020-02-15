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Биатлонист Александр Логинов стал чемпионом мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Steffen / CC BY-SA 4.0

Российский биатлонист Александр Логинов стал чемпионом мира по биатлону в спринтерской гонке на 10 километров на чемпионате мира в Антхольце.

Логинов не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и опередил на 6,5 секунды ставшего вторым француза Кентена Фийона Майе. Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад оказался на третьем месте, уступив россиянину 19,5 секунды.

После этой победы прервалась антирекордная серия сборной России по биатлону, насчитывавшая 28 гонок Кубка мира подряд без медалей. Она началась 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

До победы в Италии последними подиумами россиян было серебро Логинова в гонке преследования 14 декабря и серебро женской команды в эстафете в тот же день. Всего в текущем сезоне россияне завоевали шесть медалей на Кубке мира.

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