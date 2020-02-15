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УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Daniel

Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

Ассоциация установила, что богатейший футбольный клуб мира с 2012 по 2016 год завышал свои доходы от спонсорских контрактов для сокрытия убытков, что является нарушением финансового фейр-плей.

Согласно решению УЕФА, «Манчестер Сити» пропустит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022. Также им предстоит выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Представители клуба уже заявили, что не согласны с таким решением и будут обжаловать его в спортивном арбитражном суде (CAS). Правило финансового фейр-плей действует с 2011 года, согласно ним футбольные расходы клуба не должны превышать футбольные доходы.

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