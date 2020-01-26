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Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Источник:
ТАСС
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Алена Косторная завоевала золото, Анна Щербакова — серебро, Александра Трусова — бронзу в женском одиночном катании на чемпионате Европы, проходившем в австрийском Граце.

Касторная (16 лет) показала результат 240,81 балла (84,92 в короткой программе и 155,89 — в произвольной), Щербакова — 237,76 балла (77,95+159,81), Трусова —225,34 (74,95+150,39) соответственно, передает ТАСС. Все три спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе и впервые выступали на европейском первенстве.

Седьмой год подряд победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы одерживает российская фигуристка. Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018).

В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии и выиграла финал серии, который прошел в Италии. На чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске, она стала второй. Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45) и по общей сумме баллов (247,59).

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Щербакова является двукратной чемпионкой России, в текущем сезоне она победила на этапах Гран-при в Китае и США, в финале Гран-при стала второй. В прошлом сезоне Щербакова выиграла два этапа юниорского Гран-при и стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

Трусова дважды победила на этапах Гран-при в текущем сезоне (в России и Канаде), в финале стала третьей. В прошлом сезоне она заняла второе место на чемпионате России, в нынешнем — третье. Она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019), победительницей финала юниорского Гран-при (сезон-2017/18). Трусовой принадлежит рекорд в произвольной программе (166,62).

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Лама сибирь

где 25 миллионов новых рабочих мест ? где выполнения майских указов ? видимо не только выступление повлияла...

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀

лачинов

Думаю это временно. Пока народ не сообразит, что особых перемен то и не предвидится. От того, что озвучены...

zotamok

Как где вон посмотри, кругом одни узбеки, киргизы, китайцы, таджики, грузины, армяне можно продолжать...

D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?