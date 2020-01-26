Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Алена Косторная завоевала золото, Анна Щербакова — серебро, Александра Трусова — бронзу в женском одиночном катании на чемпионате Европы, проходившем в австрийском Граце.

Касторная (16 лет) показала результат 240,81 балла (84,92 в короткой программе и 155,89 — в произвольной), Щербакова — 237,76 балла (77,95+159,81), Трусова —225,34 (74,95+150,39) соответственно, передает ТАСС. Все три спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе и впервые выступали на европейском первенстве.

Седьмой год подряд победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы одерживает российская фигуристка. Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018).

В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии и выиграла финал серии, который прошел в Италии. На чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске, она стала второй. Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45) и по общей сумме баллов (247,59).

Щербакова является двукратной чемпионкой России, в текущем сезоне она победила на этапах Гран-при в Китае и США, в финале Гран-при стала второй. В прошлом сезоне Щербакова выиграла два этапа юниорского Гран-при и стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

Трусова дважды победила на этапах Гран-при в текущем сезоне (в России и Канаде), в финале стала третьей. В прошлом сезоне она заняла второе место на чемпионате России, в нынешнем — третье. Она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019), победительницей финала юниорского Гран-при (сезон-2017/18). Трусовой принадлежит рекорд в произвольной программе (166,62).