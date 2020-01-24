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Футбольный клуб взял 75-летнего игрока

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Египетская футбольная ассоциация объявила о регистрации самого старого профессионального игрока в мире — ему 75 лет.

Из эль-Дин Бахдер в возрасте 75 лет подписал контракт с клубом третьего дивизиона чемпионата Египта «6 октября», говорится в заявлении на сайте ассоциации.

Подробности контракта не разглашаются. Футболист не известен и не имеет опыта выступлений в каких-либо других профессиональных клубах.

Египетская футбольная ассоциация и футболист пригласили представителей Книги рекордов Гиннеса с целью зафиксировать, что Бахдер является самым возрастным профессиональным игроком.

Официально самым пожилым игроком считается японец Кадзуеси Миура. 51-летний игрок нападающий продолжает выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Японии. Японец проводит уже 34-й сезон в карьере.

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