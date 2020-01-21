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«Зенит» отправил Кокорина в «Сочи»

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вторую часть сезона-2019/20 проведет в «Сочи», сообщается на официальной странице сочинского клуба в Twitter.

Футболист будет арендован сочинским клубом до конца текущего сезона. Форвард выступает за петербургский клуб с 2016 года.

Права на 28-летнего футболиста по-прежнему принадлежат «Зениту». Кокорин не играл в футбол на профессиональном уровне с октября 2018 года, когда после скандальных драк в центре Москвы, за что позже был осужден на один год и шесть месяцев.

В сентябре 2019 года Александра освободили по УДО, однако «Зенит» не смог заявить его для участия в матчах чемпионата и Кубка России в осенней части сезона.

«Сочи» занимает в РПЛ последнее 16-е место, набрав 15 очков в 18 играх, «Зенит» — первое.

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physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

Gunja

ПФР в восторге - пенсионеров стало меньше!

volmen

Остается уповать на Бога, хотя наш Патриарх с ВВП наверное и тут договорились.

s41733

Кто бы сомневался !!! Что кучка упырей капиталистов будет приносить пользу обществу за даром.

Gunja

Говорите честно, не предложил а решил сменить генпрокурора!