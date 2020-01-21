«Зенит» отправил Кокорина в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вторую часть сезона-2019/20 проведет в «Сочи», сообщается на официальной странице сочинского клуба в Twitter.

Футболист будет арендован сочинским клубом до конца текущего сезона. Форвард выступает за петербургский клуб с 2016 года.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020

Права на 28-летнего футболиста по-прежнему принадлежат «Зениту». Кокорин не играл в футбол на профессиональном уровне с октября 2018 года, когда после скандальных драк в центре Москвы, за что позже был осужден на один год и шесть месяцев.

В сентябре 2019 года Александра освободили по УДО, однако «Зенит» не смог заявить его для участия в матчах чемпионата и Кубка России в осенней части сезона.

«Сочи» занимает в РПЛ последнее 16-е место, набрав 15 очков в 18 играх, «Зенит» — первое.