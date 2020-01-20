Канадский журналист захотел переманить фигуристку Туктамышеву

Канада может давать гражданство иностранным фигуристкам, в том числе российским, чтобы поднять уровень женского катания, такое мнение высказал известный канадский журналист Филип Херш.

«Так как уровень катания на чемпионате Канады ужасающий, многие российские фигуристки должны изучить семейную родословную, чтобы узнать есть или у них канадские предки. Елизавета Туктамышева? А?» — написал Херш в Twitter.

Он добавил, что если не было бы квот, то на ближайшем чемпионате Европы россиянки, включая Туктамышеву, Медведеву и Загитову, могли бы занять первые шесть мест.

Туктамышева на чемпионате России заняла четвертое место и стала запасной для поездки на чемпионат Европы. Чемпионат Канады выиграла Эмили Баусбак, набрав 175,54 балла. Чемпионка России Анна Щербакова за свои прокаты получила 261,87 балла.