НАВЕРХ

Канадский журналист захотел переманить фигуристку Туктамышеву

Источник:
Sibnet.ru
139 0
Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Канада может давать гражданство иностранным фигуристкам, в том числе российским, чтобы поднять уровень женского катания, такое мнение высказал известный канадский журналист Филип Херш.

«Так как уровень катания на чемпионате Канады ужасающий, многие российские фигуристки должны изучить семейную родословную, чтобы узнать есть или у них канадские предки. Елизавета Туктамышева? А?» — написал Херш в Twitter.

Он добавил, что если не было бы квот, то на ближайшем чемпионате Европы россиянки, включая Туктамышеву, Медведеву и Загитову, могли бы занять первые шесть мест.

Туктамышева на чемпионате России заняла четвертое место и стала запасной для поездки на чемпионат Европы. Чемпионат Канады выиграла Эмили Баусбак, набрав 175,54 балла. Чемпионка России Анна Щербакова за свои прокаты получила 261,87 балла. 

Еще по теме
Financial Times написал о чарующей долине фрирайда на Байкале
Загитова упала, пытаясь коньком открыть бутылку. ВИДЕО
Авербух возмутился гонораром Медведевой в 150 тыс. рублей
Туктамышева разучила четверной за 10 дней
смотреть все
Спорт #Зимние виды
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль наметил дату всероссийского голосования по Конституции
•
Активность НАТО в Арктике встревожила МИД России
•
Подготовлены правила продажи «красивых» автономеров
•
Самый быстрый объект Вселенной создали на Земле
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
Как это работает
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Жар или озноб: почему холод переносят по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Девушку Квята атаковали вопросами о нем
15.01.2020 15:26
Единственная олимпийская иранская медалистка сбежала из страны
13.01.2020 12:34
WADA запросило у России более $1 млн
04.01.2020 17:13
Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным
27.12.2019 11:08
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль наметил дату всероссийского голосования по Конституции
•
Активность НАТО в Арктике встревожила МИД России
•
Подготовлены правила продажи «красивых» автономеров
•
Самый быстрый объект Вселенной создали на Земле
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
Сибирь
•
Financial Times написал о чарующей долине фрирайда на Байкале
•
Ростех выяснил причину загадочной гибели рабочих «Норникеля»
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Изобретен акустический крючок для лечения опухолей
•
Ученый пострадал во время эксперимента в Новосибирске
•
Государство заплатит частным клиникам за услуги старикам
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
84
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
62
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
58
России предсказали курс 200 рублей за доллар
53
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
49
Топ комментариев

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.