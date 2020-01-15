Чемпион мира по боксу провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест, в его крови нашли препарат, схожий по действию с анаболическими стероидами.

Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. Взятая после поединка проба дала положительный результат на препарат «Лигандрол», приводит ТАСС результаты допинг-контроля.

«Лигандрол» помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

Беспутину 28 лет. На его счету 14 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы.